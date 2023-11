Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es wie an den Vortagen auch am Donnerstag ruhig angehen lassen. Nach der jüngsten Rally fehlt den US-Börsen weiter die Kraft für grössere Sprünge. Im Blick stehen Quartalsberichte grösserer US-Unternehmen sowie frische Daten vom US-Arbeitsmarkt. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe im Vergleich zur Vorwoche überraschend gesunken.

09.11.2023 16:50