Intel knüpften an ihre kräftigen Kursgewinne vom Freitag an, wobei das anfangs noch deutlichere Plus zuletzt 1,2 Prozent betrug. Was schon länger diskutiert wird, ist nun gewiss: Der amerikanische Staat hält an dem kriselnden Chipkonzern einen Anteil von zehn Prozent. Die DZ Bank sieht die Staatsbeteiligung skeptisch. Intel bekomme zwar die zugesagten Fördermittel, es fliesse dem Konzern im Gegenzug für die Staatsbeteiligung aber kein zusätzliches Geld zu.