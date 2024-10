Unterdessen dämpften solide bis starke Konjunkturdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen ein wenig. So schwächte sich das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal, verglichen mit dem zweiten, nur leicht ab. Die Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank Fed dürften so nicht forciert werden, schrieben dazu die Experten der Helaba. Das passt auch zu den Job-Daten des Dienstleisters ADP, die als Indikator für den Oktober-Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag gelten. Den Daten zufolge wurden deutlich mehr Stellen als erwartet geschaffen, womit sich der Arbeitsmarkt nach wie vor robust zeigt.