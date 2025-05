Die US-Aktienmärkte haben am Freitag nach einer freundlichen Eröffnung moderat ins Minus gedreht. Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,3 Prozent auf 41.236 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenminus von 0,2 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,3 Prozent auf 5.647 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es ebenfalls um 0,3 Prozent auf 20.003 Punkte nach unten.