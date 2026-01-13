Apple greift unterdessen den Softwarehersteller Adobe sowie Entwickler von Musik-Anwendungen mit einem Bündel-Abo für seine Kreativ-Apps an. Den Preis für das Studio-Bündel setzte Apple auf 12,99 Euro im Monat beziehungsweise 129 Euro im Jahr fest - und damit deutlich unter dem Niveau von Adobe. Adobe-Aktien fielen um 3,5 Prozent, während Apple-Papiere um 0,1 Prozent sanken.