Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole halten sich die Anleger an den US-Börsen zurück. Der Aktienmarkt spekuliere vor allem darauf, dass sich der Fed-Chef dort positiv zu den Aussichten der heimischen Wirtschaft äussere und klare Hinweise auf Zinssenkungen gebe, hiess es vom Broker Indexradar. Jerome Powell hatte zuletzt eine Zinssenkung für September signalisiert.