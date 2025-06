Die US-Börsen sind am Montag nach einem freundlichen Start zeitweise in die Verlustzone gedreht. Die Anleger reagierten kurzzeitig besorgt, denn nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen am Wochenende schlägt das islamische Land nun zurück. Der Iran hat als Vergeltung für die Bombardierung seiner Atomanlagen einen US-Militärstützpunkt in Katar angegriffen. Katar verurteilte den Angriff scharf und erklärte obendrein, dass die iranischen Raketen abgefangen worden seien.