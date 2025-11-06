Die Titel von Boeing stiegen um 0,5 Prozent. Der Flugzeugbauer entgeht einer strafrechtlichen Anklage wegen der beiden tödlichen Abstürze der 737 Max. Ein Bundesrichter in Texas gab einem Vergleich statt, der den Weg für die Umsetzung einer Vereinbarung ebnet. Diese sieht vor, dass Boeing 1,1 Milliarden US-Dollar an Strafen und Entschädigungen an die Angehörigen der Opfer zahlt.