Zum Ende eines turbulenten Börsenmonats scheint den Aktien-Indizes in New York die Luft etwas auszugehen. Zinsoptimismus hatte zunächst noch angetrieben. Der Dow Jones Industrial gab am Freitag zuletzt um 0,25 Prozent auf 41.232,04 Punkte nach. Am Vortag hatte der Leitindex bei knapp 41.578 Punkten ein Rekordhoch erreicht.