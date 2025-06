Vertreter Chinas und der USA hatten sich bereits am Montag in London getroffen und setzten die Gespräche in der britischen Hauptstadt fort. Laut der LBBW zeigten die «Zollpeitschen» Washingtons und Pekings zuletzt Wirkungen im gegenseitigen Handel. Finanzmarktstratege Thomas Meissner vermutet daher, dass beide Seiten gehörig unter Druck stehen, in den Handelsbeziehungen Verbesserungen zu erreichen. «Dabei spielen sowohl Washington als auch Peking auf Zeit», schrieb er.