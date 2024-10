Am New Yorker Aktienmarkt hat zum Start in den Monat Oktober frischer Schwung gefehlt. Rekordhöhen, wie in der Vorwoche vor allem bei Standardwerten noch gesehen, zeichneten sich am Dienstag zunächst nicht ab. Als Belastungsfaktoren nannten Händler die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten nach dem Einmarsch Israels in den Libanon sowie den Hafenarbeiter-Streik in den Vereinigten Staaten. Im frühen Handel stehen einige US-Konjunkturdaten auf der Agenda, die weitere Aufschlüsse über die künftige Zinsentwicklung geben könnten.