Ökonom Thomas Gitzel machte in den Mieten den Haupttreiber für die Inflation in den USA aus. «Wenn der Mietpreisanstieg in den kommenden Monaten weiter nachlässt, sollte die Inflationsrate deutlich fallen». Die Fed habe ähnliche Erwartungen. «Das Zinshoch dürfte deshalb erreicht sein. Der nächste Zinsschritt geht nach unten», ist sich der Volkswirt sicher.