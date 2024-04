Laut Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets setzten die Anleger daher nun zunehmend auf die Berichtssaison. «Die Zeit, in der sich der Aktienmarkt auf schnelle Hilfe der US-Notenbank Fed verlassen konnte, ist vorbei», schrieb er. So komme die Berichtssaison gerade zur richtigen Zeit. Am Freitag geht es mit den Bilanzen der Grossbanken JPMorgan , Citigroup und Wells Fargo los. Zugleich steige aber der Druck, was die Unternehmensgewinne angehe, da sie die mittlerweile ambitionierten Bewertungen an der Wall Street stützen müssten.