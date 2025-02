Nach dem jüngsten Rückschlag sind die US-Aktienmärkte moderat erholt in die neue Börsenwoche gestartet. Trotz neuer Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump blieben die Anleger vorerst gelassen. Am Sonntag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium angekündigt, die alle Länder betreffen sollen.