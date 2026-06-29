In Portugal dürften neben Hinweisen auf die US-Zinspolitik und Fragen zur Finanzstabilität auch solche im Zusammenhang mit dem Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) zu den Diskussionsthemen gehören. Nach Warshs Signalen für eine möglicherweise restriktivere Geldpolitik zu Monatsbeginn «hätte man erwarten können, dass die Euphorie am Markt nachlässt, aber das scheint nicht der Fall zu sein», sagte Andrea Gabellone, Leiterin des Bereichs Global Equities bei KBC Securities. Der Markt gehe offenbar davon aus, dass die Sonderstellung der USA in diesem Bereich von Dauer sei und dass sich die Kursrally wohl auf andere Bereiche des Marktes ausweiten werde./ck/he