Zum Beginn einer ereignisreichen Woche sind die US-Aktienindizes in verschiedene Richtungen gelaufen. Der Dow Jones Industrial stand am Montag im frühen Handel 0,37 Prozent höher auf 35 356,72 Punkten. Am Freitag hatte der New Yorker Leitindex nach einer Gewinnserie von neun Handelstagen praktisch unverändert geschlossen.

24.07.2023 16:05