Tesla und Chipwerte haben am Mittwoch die Erholung der US-Technologiewerte noch ein wenig vorangetrieben. An der Wall Street jedoch kam die jüngste Erholung des Dow Jones Industrial zum Stillstand. Der Leitindex, der zuletzt vier Börsentage in Folge gestiegen war, bewegte sich nicht gross vom Fleck. Zwei Stunden vor Schluss stand er 0,02 Prozent tiefer bei 38 494,83 Punkten.