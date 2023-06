An den US-Börsen ist es am Montag weiter bergauf gegangen. Zu Beginn einer von wichtigen Notenbanken-Entscheidungen dominierten Woche hielt sich die Kaufbereitschaft allerdings in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial behauptete rund eine Stunde nach dem Handelsstart noch ein Plus von 0,05 Prozent auf 33 892,70 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,13 Prozent auf 4304,42 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hielt sich mit einem Gewinn von 0,49 Prozent auf 14 600,95 Punkte besser - auch im bisherigen Jahresverlauf hat er die Nase klar vorn.

12.06.2023 16:50