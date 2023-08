Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli hat an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen am Freitag für Optimismus gesorgt. Die durchwachsenen Daten wurden zunehmend so interpretiert, dass das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein dürfte. Wie etwa LBBW-Analyst Dirk Chlench schrieb, kristallisiert sich am Arbeitsmarkt langsam eine Abschwächung heraus, welche angesichts der zurückliegenden Leitzinsanhebungen der US-Notenbank Fed "überfällig" sei. "Daher ist nach unserer Ansicht bei den US-Leitzinsen das Ende der Fahnenstange erreicht", kommentierte der Ökonom.

04.08.2023 20:14