Analyst Frank Wohlgemuth von der National-Bank verwies darauf, dass der September als eher schwieriger Börsenmonat bekannt sei. Hinzu komme als Faktor die hohe Gewichtung des Tech-Sektors, die eine Schattenseite habe, da das Gesamtbild an den Aktienmärkten mittlerweile stark von wenigen Werten abhängig gemacht werde. Dazu zählt vor allem der Chipkonzern Nvidia , dessen Aktien am Vorabend in New York mit einem Kursrutsch um fast zehn Prozent 280 Milliarden Dollar an Börsenwert vernichtet hatten.