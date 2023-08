Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli hat an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen am Freitag für leichten Optimismus gesorgt. Einige Investoren dürften die durchwachsenen Daten so interpretieren, dass ein Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht sein sollte. Laut Dirk Chlench, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg, kristallisiert sich am Arbeitsmarkt langsam eine Abschwächung heraus, welche angesichts der zurückliegenden Leitzinsanhebungen der US-Notenbank Fed "überfällig" sei. "Daher ist nach unserer Ansicht bei den US-Leitzinsen das Ende der Fahnenstange erreicht", kommentierte der Ökonom.

04.08.2023 16:05