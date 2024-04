Am US-Aktienmarkt haben die Kurse am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die Aufschläge fielen dabei moderat aus. Gut zwei Stunden vor dem Börsenende legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,14 Prozent auf 39 226,65 Punkte zu. Beim breit gefassten S&P 500 stand ein Plus von 0,34 Prozent auf 5223,25 Punkte zu Buche. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,44 Prozent auf 18 201,59 Zähler. Die Indizes notieren weiterhin unweit ihrer Rekorde.