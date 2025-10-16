Während der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,18 Prozent auf 46'336 Punkte zulegte, gewann der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 0,60 Prozent auf 24'893 Zähler. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 6'691 Punkte hoch.
Einerseits belasten die teilweise Schliessung der Bundesbehörden («Shutdown») und die Handelsstreitigkeiten zwischen den Vereinigten Staaten und China weiterhin den US-Aktienmarkt. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den trüberen Arbeitsmarkt zu stützen. Zudem hoffen sie auf eine erfreuliche Berichtssaison, insbesondere bei den grossen Technologieunternehmen.
(AWP)