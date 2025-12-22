Im Rohstoffbereich griffen Anleger bei Gold-, Silber- und Kupferproduzenten wie Freeport McMoran , Newmont und Coeur Mining zu. Die Papiere stiegen um gut zwei bis fast vier Prozent. Die Nachfrage nach den Metallen mit Preisen in Rekordhöhen ist ungebrochen hoch, bei Gold vor allem durch geopolitische Spannungen getrieben, bei Silber und Kupfer vom Bedarf der Tech-Industrie./la/he