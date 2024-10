Vor der mit Spannung erwarteten «Robotaxi»-Vorstellung zeigten sich die Aktien des Elektroautobauers Tesla unverändert und blieben in der Handelsspanne der vergangenen Tage. Die mit zwei Monaten Verspätung an diesem Donnerstag (Pazifische Zeit) stattfindende Veranstaltung hat den Druck auf Unternehmenschef Elon Musk erhöht. Dieser muss hohen Erwartungen an das selbstfahrende Fahrzeug gerecht werden, denn andere Firmen wie die Google -Schwester Waymo, der Autobauer General Motors und chinesische Wettbewerber sind bereits vorgeprescht./ck/he