Nach Verlusten am Freitag haben die US-Börsen am Montag weiter geschwächelt. Zugleich ist unverändert eine Umschichtung von Technologie-Aktien in sogenannte Standardwerte, also in Aktien aus der traditionellen Industrie, im Gange. Anleger umtreibt nach wie vor die Sorge über womöglich zu hohe Bewertungen von Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI). In diesem Umfeld dürften so kurz vor dem Jahreswechsel nicht wenige Investoren Kasse gemacht haben und dies auch weiterhin tun.