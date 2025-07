Die Europäische Union setzt aktuell auf eine Grundsatzvereinbarung mit der weltgrössten Volkswirtschaft an diesem Mittwoch. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Sonntag mit US-Präsident Donald Trump zum aktuellen Verhandlungsstand telefoniert. Dazu hiess es seitens der EU, dass insbesondere in der vergangenen Woche erhebliche Fortschritte für eine grundsätzliche Einigung erzielt worden seien.