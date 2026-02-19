Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Börsen gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um ein halbes Prozent auf 49.441 Punkte nach. Damit ist die kleine Erholung vom Vortag wieder Makulatur. Der marktbreite S&P 500 lag ebenfalls mit einem halben Prozent im Minus bei 6.845 Zählern.