Nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial geht es am Donnerstag bei den New Yorker Standardwerten wieder etwas bergab. Noch deutlicher unter Druck standen im frühen Handel die Technologiewerte. Nachdem der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte wie erwartet beendet wurde, geht unter den Anlegern wieder etwas mehr Unsicherheit um, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft.