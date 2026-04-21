In der Nacht zum Donnerstag mitteleuropäischer Sommerzeit läuft die 14-tägige Waffenruhe ab. Dies zeigt, dass die Zeit drängt, doch nach wie vor ist es unklar, ob es zu neuen Gesprächen zwischen den USA und dem Iran kommt. US-Präsident Donald Trump gibt sich bis zuletzt optimistisch, doch aus dem Iran gibt es noch immer keine offizielle Zusage. Zögerlich wurden Anleger auch, weil sich die Abreise des US-Vizepräsidenten JD Vance nach Pakistan Medienberichten zufolge verzögert.