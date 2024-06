Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,57 Prozent auf 39 386,21 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich ein Plus in ähnlicher Grössenordnung an. Die Monatsbilanz weist aktuell einen Gewinn von gut einem Prozent aus, seit Jahresanfang gerechnet hat das Börsenbarometer um 4,5 Prozent angezogen. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,59 Prozent auf 5515,18 Punkte nach oben. Auch er hatte im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht.