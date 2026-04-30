Dagegen mussten die Anleger von Meta einen Kursrutsch von fast neun Prozent verkraften. Der Facebook-Konzern schraubt nach nur drei Monaten die Ausgaben für KI-Infrastruktur noch einmal hoch, was am Markt nicht gut ankam. Hohe Investitionen und die nur erwartungsgemässen Ziele für das laufende Quartal hätten die zuletzt positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Hintergrund gedrängt, kommentierte UBS-Analyst Stephen Ju.