Auf Wochensicht zeichnen sich für den Nasdaq-Index nun eine fast unveränderte Bilanz ab, für den Dow aber ein Anstieg um ein halbes Prozent. Zu Ende geht am Freitag auch der Juli mit einem deutlich schwächeren Bild. In diesem Monat her der Dow mit 0,3 Prozent relativ wenig verloren, der Nasdaq 100 dafür aber mehr als sieben Prozent. Er war zuletzt schwer gezeichnet von Sorgen um den KI-Megatrend. Laut Deka-Bank-Chefökonom Ulrich Kater hatten Anleger zuletzt in diesem Bereich vorherige Übertreibungen aus den Kursen abgelassen.