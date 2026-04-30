Die grossen US-Aktienbarometer haben am Donnerstag zulegt. Der technologielastige Nasdaq 100 schwang sich zu einem Rekordhoch auf, angetrieben von satten Kursgewinnen der Tech-Giganten Amazon , Alphabet und Qualcomm . Nach dem Rekordhoch gab der Index die Gewinne aber rasch wieder ab, zuletzt trat der Nasdaq 100 mit 27.192 Zählern quasi auf der Stelle.