Der Leitindex Dow Jones Industrial stabilisierte sich eine halbe Stunde nach Handelsbeginn mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 51.000 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 , der vor dem Wochenende deutlicher verloren hatte, ging es um 0,58 Prozent auf 7.426 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erholte sich um 1,29 Prozent auf 29.330 Punkte. Er hatte am Freitag mit einem Minus von fast 5 Prozent am heftigsten unter Gewinnmitnahmen gelitten.