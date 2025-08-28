Nvidia drehten zum Auftakt noch auf und kamen ihrem Rekord bis auf einen Cent näher, doch dann zogen Anleger die Reissleine. Die Aktie des Chipriesen notierte zuletzt 0,9 Prozent tiefer und bremste die grossen Indizes. Der KI-Spezialist wächst trotz des brachliegenden China-Geschäfts weiter rasant. Laut einem Medienbericht spricht der Konzern mit der US-Regierung über die Möglichkeit, Hochleistungschips der Serie «Blackwell» nach China zu verkaufen und dabei den eigenen Staat an den Erlösen zu beteiligen.