Die Unsicherheit wird noch erhöht vom Warten auf Konjunkturdaten, die nach dem Ende des Shutdowns wohl bald wieder veröffentlicht werden. Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater beobachtete am Freitag eine Rotation vom Tech-Sektor in defensive Sektoren, die zuletzt stattfand. Aus Sicht der Index-Radar-Experten wabert zudem die Sorge vor einem «Platzen der KI-Blase» durch die Märkte - also die Sorge, dass der Hype rund um Künstliche Intelligenz letztlich grösser sein könnte als die daraus resultierenden Umsätze.