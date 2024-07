Am US-Aktienmarkt herrscht am Mittwoch weiter Rekordstimmung. Wie schon an den beiden Handelstagen zuvor erklommen sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite Höchststände. Als Impulsgeber für die Börsen gelten weiterhin die Hoffnung auf eine nicht zu straffe Geldpolitik der Notenbank Fed und der von Künstlicher Intelligenz angetriebene Höhenflug von Techwerten.