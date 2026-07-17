Unter den Einzelwerten standen die Anteilscheine von Netflix im Anlegerfokus. Der Videostreaming-Marktführer veröffentlichte seine Zahlen für das vergangene Quartal, begleitet von Zweifeln an der Börse daran, wie gut der langjährige Branchenprimus seine Kunden halten kann. Zudem verfehlte die Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal die durchschnittlichen Analystenerwartungen. Der Aktienkurs fiel zuletzt um 8,7 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Netflix-Aktie mehr als 40 Prozent eingebüsst.