Zu Wochenbeginn bleibt der Nahost-Krieg im Fokus. Der Iran und Israel überzogen sich erstmals seit Inkrafttreten einer Waffenruhe im April wieder gegenseitig mit Angriffen. Israel begann in der Nacht mit Gegenangriffen auf den Iran, nachdem dieser das Land wieder mit Raketen beschossen hatte. Nun wollen beide Länder ihre Angriffe aber einstellen. Israel werde die Angriffe auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump stoppen, sagte ein israelischer Regierungsvertreter dem Nachrichtenportal «ynet». Eine mit der Angelegenheit vertraute israelische Quelle bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Berichte auf Anfrage. Zuvor hatte Irans Militärführung ihre Angriffe gegen Israel für beendet erklärt.