Der Dow Jones Industrial drehte nach einem freundlichen Start in die Verlustzone und sank zuletzt um 0,4 Prozent auf 47.914 Punkte. Am vergangenen Freitag hatte der bekannteste Wall-Street-Index bei rund 48.887 Zählern ein Rekordhoch markiert und blickt aktuell auf ein Jahresplus von knapp 13 Prozent und damit deutlich weniger als unter anderem der Dax, der seit Ende 2024 um rund ein Fünftel zulegte. Selbst der um Dividendenzahlungen bereinigte Dax-Kursindex legte um 17 Prozent und damit stärker als der Dow zu.