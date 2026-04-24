Der Nasdaq-Index setzte sich einmal mehr positiv vom breiten US-Aktienmarkt ab. Der breit aufgestellte S&P 500 stieg lediglich um 0,2 Prozent auf 7.121 Punkte. Er wartet nun schon seit einer Woche auf eine weitere Bestmarke. Von einer solchen noch entfernt liegt der Dow Jones Industrial , der die Rally am Freitag auch nicht mitging. Der Leitindex der Wall Street gab zuletzt um 0,3 Prozent auf 49.148 Zähler nach./tih/he