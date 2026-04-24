Am Vortag war schon Texas Instruments für seine Zahlen gefeiert worden und dies war bei Intel nun noch überschwänglicher der Fall. Die Titel sprangen im frühen Handel um bis zu 27 Prozent nach oben. Nach 26 Jahren erreichten sie wieder ein Rekordhoch. Auch andere Branchenwerte profitierten davon, dass die Intel-Aktien zuletzt noch 22 Prozent höher gehandelt: Allen voran legten die Titel der Prozessor-Konkurrenten Qualcomm und AMD und die Titel des Chipdesigners ARM um bis zu 14 Prozent zu.