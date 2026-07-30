Im Fokus stand auch die Nachlese des jüngsten Zinsentscheids. Nach der fünften Zinspause in Folge sind Experten längst nicht mehr so überzeugt wie zuvor, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der kommenden Sitzung wirklich erhöhen wird. Die Entwicklungen in Nahost werden auch weiter kritisch beäugt, auch wenn sie aktuell kaum bewegen, da neuerliche US-Angriffe gegen den Iran von US-Präsident Donald Trump bereits angekündigt waren./tih/he