Im Fokus stand am Donnerstag auch die Nachlese des jüngsten Zinsentscheids. Nach der fünften Pause in Folge sind Experten längst nicht mehr so überzeugt wie zuvor, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der kommenden Sitzung wirklich erhöhen wird. Die Entwicklungen in Nahost wurden auch weiter kritisch beäugt, galten aber nicht als Kurstreiber. Nicht mehr steigende Ölpreise brachten etwas Erleichterung.