Am Vortag war schon Texas Instruments für seine Zahlen gefeiert worden und dies war bei Intel nun noch stärker der Fall. Durch einen Kurssprung, der bis zu 27 Prozent gross war, erreichten sie nach 26 Jahren wieder ein Rekordhoch. Auch andere Branchenwerte profitierten davon, dass die Intel-Aktien zuletzt noch 22,5 Prozent höher gehandelt wurden: Allen voran legten die Titel der Prozessor-Konkurrenten Qualcomm und AMD sowie des Chipdesigners ARM prozentual zweistellig zu.