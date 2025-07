Die Jagd nach Höchstständen hat am Dienstag an den US-Aktienmärkten eine Auszeit genommen. Die bewährten Kurstreiber - das Boomthema KI, die Beruhigung der Nahostkrise, Hoffnung im Zollstreit und verstärkte Hoffnungen auf US-Zinssenkungen - konnten die Anleger zum Start in den Juli nicht mehr zusätzlich locken.