Am New Yorker Aktienmarkt hat am Freitag der Technologiesektor seinen zuletzt guten Lauf fortgesetzt. Standardwerte hingegen hatten erneut das Nachsehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,33 Prozent auf 42.374 Punkte und steht damit auch auf Wochensicht weiter im Minus. Der marktbreite S&P 500 verbuchte am Freitag ein Plus von 0,21 Prozent auf 5810 Punkte.