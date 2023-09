Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch etwas negativ auf Aussagen der US-Notenbank Fed reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial dämmte bei 34 603,56 Punkten sein Plus auf 0,25 Prozent ein, während der marktbreite S&P 500 ins Minus drehte und zuletzt 0,19 Prozent auf 4435,52 Punkte verlor. Der schon zuvor schwächelnde technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,48 Prozent auf 15 118,96 Punkte.

20.09.2023 20:19