Die Aktie von Nvidia war mit plus 14,8 Prozent und damit einem Rekordhoch im Nasdaq 100 der Liebling der Anleger an diesem Tag. Der Boom beim Einsatz von KI liess die Umsätze des Chipkonzerns im vierten Geschäftsquartal 2023/24 hochschnellen: Sie waren mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor und lagen auch über der Markterwartung. Der Ausblick überzeugte ebenfalls, denn auch er lag über den Prognosen.